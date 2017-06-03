81 ilde ‘Huzur Ramazan’ uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla yurt genelinde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla “Huzur Ramazan Uygulaması”nın gerçekleştirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Emniyet Müdürlüğünce kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla 2 Haziran 2017 tarihinde 22.00 ile 01.00 saatleri arasında “Huzur Ramazan Uygulaması” yapıldı.

2 bin 481 ekip, 9 bin 528 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 6 bin 391 kahvehane, kıraathane, 635 dernek ve kooperatif kontrol edildi.

Açıklamada, “Uygulama esnasında personelimizce yapılan çalışmalar temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas denge gözetilerek yapıldı. Uygulama sonuçlarına ilişkin veriler bilahare bildirilecek” denildi. İHA