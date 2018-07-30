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82 yaşındaki vatandaşın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Giresun’da kanunlara aykırı olmasına rağmen eşine ilaç yazdırmaya çalışan 82 yaşındaki Yusuf Topal’ın polis tarafından kelepçelendikten sonra kalp krizi geçirip hayatını yitirmesinin yankıları sürüyor. AHEF İkinci Başkanı Dr. Serkan Kalınomuz, olayda doktorun mevzuata uygun davrandığını kaydetti

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:15
82 yaşındaki vatandaşın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Dr. Serkan Kalınomuz, Giresun'da hastayı görmeden ilaç yazmayan Dr. Ö. Y.'nin hangi gerekçelerle açığa alınacağını sordu.

Kalınomuz, şu açıklamayı yaptı: "Giresun'da olay günü hasta yakını elinde birtakım ilaçlardan oluşan bir liste ile doktora gelmiş ve eşi için listedeki ilaçların reçete edilmesini istemiştir. Meslektaşımız kişinin geriye dönük ilaç kullanım kayıtlarına baktığında bu ilaçların eşine uygun olmayabileceği, eğer eşini kendisine muayeneye getirirse ilaçları düzenleyip tedavisini verebileceğini ifade etmiştir.

Ayrıca hastayı hayatında hiç görmediğini, kendisine kayıtlı bir hasta olmadığını, Giresun'da daimi ikamet etmediğini ona rağmen eğer hastayı getirirse bakabileceğini söylemesine rağmen, 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun bu ilaçları yazacaksın' deyip masayı birkaç defa şiddetlice yumruklamış ve polikliniğe oturup dışarıda bekleyen onlarca hastanın muayene olmasını engellemeye çalışarak, poliklinik hizmetini durdurmaya çalışmıştır. Sözlü tüm ikna çabaları da sonuçsuz kalınca meslektaşımız tarafından polis çağrılmak zorunda kalınmıştır.

Polisler gelince hasta yakınını ikna etmeye çalışmışlar ve ikna olmayan hasta yakını orada bulunan polisin silahını almaya kalkmış, bunun üzerine de polisler kişiyi ikna edemeyeceklerini anlayınca kendisini karakola götürmek için dışarıya çıkarmışlardır. Meslektaşımızın bu konuda herhangi bir kastı ve ihmali söz konusu değildir.

Hasta eğer aile sağlığı merkezine getirilmiş olsaydı hastanın bilinçsiz kullanıldığı düşünülen ilaçların düzenlemesi yapılacaktı, kaldı ki; hiç bir hekimin reçetesine müdahale edilemeyeceği gibi herhangi bir şekilde bir reçete de dikte ettirilemeyeceği açıktır.

Aldığımız duyumlara göre meslektaşımızın açığa alınacağı öğrenilmiştir. Bunun hukuksuz bir uygulama olacağı açıktır.

Neye ve hangi mevzuata göre açığa alınacaktır? Meslektaşımız neyi yanlış yapmıştır? Bizlerden hasta veya yakınlarından gelen her türlü ilaç yazma isteğini yerine getirmemiz mi isteniyor? Hastayı görmeden, muayene etmeden, tedavi düzenlememiz mi isteniyor?"

Polisler açığa alındı

Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal, 24 Temmuz'da eşine ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurdu. Topal ile olumsuz cevap aldığı Doktor Ö.Y. arasında tartışma çıktı.

Topal, doktorun "beyaz kod" talebiyle polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Bu arada Topal'ın bekleme salonundaki hastalara baston salladığı da iddia ediliyor.

Gözaltı işlemi sırasındaki arbedede fenalık geçiren Topal, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Topal'ın yakınları, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak polisler hakkında şikâyetçi oldu. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polisler, Giresun Valiliğince açığa alındı.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 30.07.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
GiresunYusuf Topal
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