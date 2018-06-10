9 ayda 10 kamyon çöp biriktirdi

9 ay önce temizlenen evden 10 kamyon çöp çıktı. Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zaferiye Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine gittikleri adreste çöp yığınları ile karşılaştı.

Daha önce 2017 yılının eylül ayında Kula Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince temizlenen ve 14 kamyon çöp çıkarılan aynı ev hakkında gelen şikayetleri değerlendiren Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kula Kaymakamlığı’ndan alınan özel izinle; Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kula Sağlık Gurup Başkanlığı ile birlikte ‘çöp ev’de temizlik çalışmaları başlattı.

Evsel atık, çöp, karton kutu, plastik ve teneke kutularının dışarı çıkarılması ve temizlenmesi için belediye ekipleri uzun süre çalıştı. Ekipler, titiz çalışma sonunda evden 10 kamyon çöp çıkardı.

Geçmiş yıllarda da defalarca temizlenen evde belediye ekipleri tarafından boşaltılan çöpler, kamyona doldurularak götürüldü. Çöplerin çıkarılmasının ardından ekipler kullanılabilir hale gelen evi mikrop ve haşerelere karşı ilaçlayarak dezenfekte etti.

İHA