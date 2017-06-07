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9 evin su saatini çalan hırsız yakalandı

Aynı gün içinde 9 ayrı evden 9 su saatini çalan zanlı, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Su saatlerini hurdacıya sattığı tespit edilen zanlı, uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptığını itiraf etti

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9 evin su saatini çalan hırsız yakalandı
Adana'da aynı gün içinde 9 ayrı evden 9 su saati çalan zanlı, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine bir günde 9 ev sahibi su saati çalındığı için şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine hırsızı yakalamak için harekete geçti. Önce saati çalınan evlerde güvenlik kamerası incelemesi yapan ekipler, güvenlik kamerası bulunan evlerden birine giren kişiden şüphelendi. Polis, daha sonra hırsızın saatleri hurdacıya satacağını tahmin ederek Adana'daki bütün hurdacıları tek tek dolaşıp su saatlerini buldu. Polis, su saatleri parçalanmış olduğu için bunları ASKİ'ye götürerek seri numaralarından kimlere ait olduğunu tespit çalışması başlattı. Yapılan çalışmada hurdacıda bulunan saatlerin çalınan saatler olduğu belirlendi. Polis, hurdacıya saatleri satan şahsın eşkalini alıp güvenlik kamerasındaki zanlı ile eşleştirme yaptı. Yapılan bu çalışmanın sonunda zanlının Yüksel Durmaz B. olduğu belirlendi ve şahıs evine yapılan baskında yakalandı. Zanlı önce suçlamayı kabul etmedi ancak güvenlik kamerasını gösterince suçu kabul edip uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı. İHA
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