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9. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Başkent’te 13 katlı binanın 9. katındaki balkondan düşen 3 buçuk yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

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9. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Başkent’te 13 katlı binanın 9. katındaki balkondan düşen 3 buçuk yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Mamak’ta meydana geldi. Hemşire olan Hürriyet Çevik ve asker olan eşi Hasan Çevik, Durali Alıç Mahallesi 985. Sokak’ta bulunun evlerinde işe gitmek için hazırlandıkları sırada bir anlık dalgınlıklarından dolayı balkona çıkan çocuklarını fark edemediler. Balkonda bir süre oynayan 3 buçuk yaşındaki Eymen Aslan Çevik, balkonun demir parmaklıklarından kurtularak 13 katlı binanın 9. katındaki balkondan aşağıya düştü. Büyük şok yaşayan anne ve baba hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Eymen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haber üzerine yıkılan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan Hürriyet ve Hasan Çevik’in iş arkadaşları ve akrabaları olay yerine geldi. Eymen bebeğin 1 yaşında bir kardeşinin daha olduğu öğrenildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, konuyla ilgili çalışma yaptı. İHA
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