9 milyon değerinde eroin ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ve İran’dan Avrupa’ya gittiği belirlenen TIR'da yapılan aramalarda, piyasa değeri 9 milyon TL olan 115 kilo eroin ele geçirildi. Son 1 ayda toplamda 150 milyon TL’lik uyuşturucu yakalayan polisler, başarılarını baklava yiyerek kutladı.

Kocaeli Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları İran plakalı tırda 157 paket halinde 115 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Kocaeli Narkotim polisleri, şüphe üzerine İran’dan gelerek Avrupa’ya gideceği belirlenen gümrük malı yüklü bir TIR'ı takibe aldı. TEM otoyolu İzmit geçişinde durdurulan TIR daha sonra Otoyol Trafik Şube Müdürlüğü garajına çekilerek incelemeye alındı. Narkotik köpeği Millov ile yapılan aramalarda ise köpeğin TIR çekicisinde koku alması üzerine polis ekipleri araç içinde inceleme yaptı.