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9 yıllık dava sonuçlandı

9 yıl önce meydana gelen patlamada çöken yurt binasında 18 kişinin ölümüyle ilgili davada 3 sanığa hapis cezası verildi

14 Şubat 2017 Salı 15:30
9 yıllık dava sonuçlandı
Konya’nın Taşkent ilçesinde 2008 yılında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonrası çöken 3 katlı yurt binasında 18 kişinin ölümü, 29 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 9 yıldır devam eden dava sonucunda yargılanan 11 kişiden 3'üne hapis cezası verildi. Konya’nın Taşkent ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ruhsatsız kız Kur’an kursu yurdunda, 1 Ağustos 2008 günü sabah namazına kalkan bir öğrencinin elektrik düğmesine basmasıyla patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından 3 katlı yurt binası kısmen yıkılmıştı. LPG tankından sızan gazın neden olduğu patlamada enkaz altında kalan 17 öğrenci ve 1 eğitmen hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından yurt müdürü Hüseyin Ç. ve dernek ve yurt temsilcileri Mehmet S. ve Mehmet G. jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mehmet G., ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakılırken, Hüseyin Ç. ve Mehmet S. de bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu.

Yurt müdürüne hapis cezası

Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 2'si eğitmen, 6'sı dernek ve yurt sorumlusu, 3'ü de LPG tankını kuran ve gaz dolumu yapan şirket sorumluları olan 11 kişinin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçlamasıyla ilgili yargılandığı dava 9 yıldır sürüyordu. Dün görülen davada 18 kişinin öldüğü yurdun müdürü Hüseyin Ç., 10 yıl hapis cezası aldı. LPG şirketinde uygunluk onayını veren İzzet Y. ve teknik sorumlu İbrahim Y.'ye de 7 yıl 6'ay hapis cezası verildi. Diğer sanıkların ise beraatına karar verildi. Öte yandan, sanıklar arasında bulunan Hasan Kosalak'ın ise hayatını kaybettiği öğrenildi. İHA
Anahtar Kelimeler:
KonyaKonya 2nci Ağır Ceza Mahkemesi
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