9 yıllık dava sonuçlandı

Konya’nın Taşkent ilçesinde 2008 yılında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonrası çöken 3 katlı yurt binasında 18 kişinin ölümü, 29 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 9 yıldır devam eden dava sonucunda yargılanan 11 kişiden 3'üne hapis cezası verildi. Konya’nın Taşkent ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ruhsatsız kız Kur’an kursu yurdunda, 1 Ağustos 2008 günü sabah namazına kalkan bir öğrencinin elektrik düğmesine basmasıyla patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından 3 katlı yurt binası kısmen yıkılmıştı. LPG tankından sızan gazın neden olduğu patlamada enkaz altında kalan 17 öğrenci ve 1 eğitmen hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından yurt müdürü Hüseyin Ç. ve dernek ve yurt temsilcileri Mehmet S. ve Mehmet G. jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mehmet G., ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakılırken, Hüseyin Ç. ve Mehmet S. de bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu.

Yurt müdürüne hapis cezası