92 sanıklı dava bugün başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 57'si tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı ve bağlı birimlerdeki eylemlere ilişkin hazırlanan, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 852 sayfalık iddianame kapsamında sanıklar bugün ilk kez Kandıra Cezaevi Yerleşkesinde yeni yaptırılan duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in de sanıkları arasında bulunduğu davada, 57'si tutuklu, 13'ü firari 92 kişi yargılanacak.

Davada, darbe girişimi sırasında Yavuz Fırkateyni'nde alıkonulan eski Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile darbeci askerler tarafından gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilen dönemin Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ve eski Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal müşteki sıfatıyla yer alıyor. AA