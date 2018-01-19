97 yaşındaki kadın yangında can verdi

Esençay Mahallesi'nde sabah saatlerinde Nuriye Akıncı'nın (97) evinde ısınmak için kullandığı teneke sobadan çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar eve sıçradı. Yaşlı kadının oturduğu odada başlayan yangın evi tamamen sararken, ilk müdahale Büyükşehir Belediyesinin mahallede bulunan yangın tankeri ile yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından havaya ateş edilerek diğer mahalle sakinleri uyandırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Menteşe’den Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri mahalleye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, yangın sırasında evde bulunan Nuriye Akıncı yaşamını yitirdi.

Evde soğutma çalışmaları sürerken, Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. Yaşlı kadının cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İHA