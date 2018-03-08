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9’u çocuk 12 kişi ölümden döndü

Konya’da çakmakla oynayan 2 yaşındaki çocuğun perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, 8’i çocuk 11 kişi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

08 Mart 2018 Perşembe 17:51
9’u çocuk 12 kişi ölümden döndü

Yangın, merkez Meram ilçesi Hacı İsa Efendi Mahallesi Gazze Caddesi'nde 2 katlı müstakil bir evin ilk katında çıktı. İddiaya göre, oturma odasında çakmakla oynayan 2 yaşındaki H.H.Y., bu sırada odanın perdesini tutuşturdu. Çıkan yangın sonrası alevler içinde kalan odada bulunan çocuk, diğer odadan gelen annesi tarafından dışarıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, evde bulunan anne Nazlı Y. (48) ile 2 yaşındaki çocuğu H.H.Y. ve üst kat komşuları olduğu öğrenilen 8’i çocuk 10 Suriyeli dumandan etkilendi. Yangında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından 12 kişi, ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaYangınçocuk
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