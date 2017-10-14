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Abart egzoz satanlara ceza yağdı

Ankara polisi, gürültüye neden olan ‘abart egzoz’ olarak bilinen egzozları satan iş yerlerini denetledi. Denetime katılarak polise destek veren zabıta ekipleri abart egzoz sattığı belirlenen iş yerlerine ceza yağdırdı

14 Ekim 2017 Cumartesi 16:01
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Abart egzoz satanlara ceza yağdı

Başkentte halkın yoğun olarak şikayet ettiği gürültüye neden olan 'abart egzoz' ile ilgili polis, zabıta ve vergi ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 7 ayrı iş yerinin 'abart egzoz' sattığı belirlendi. Belirlenen iş yerlerine yapılan denetimlerde eksik belgeleri olan işletmecilere cezai işlemler uygulandı. Altındağ ilçesinde bulunan İskitler Sanayi Sitesi, Sebze Bahçeleri Caddesi üzerinde bulunan egzoz satıcısına eksik belgelerden dolayı 420 TL cezai kesildi. Ankara’nın 3 büyük sanayi sitesinde bulunan en çok abart egzoz satan 7 işletmeciye ve abart egzoz takılı olan araçlara toplam 11 bin 760 TL para cezası kesildi.
İHA

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