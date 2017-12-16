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ABD’nin canını acıtacak teklif

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye’nin bütün uyarısına rağmen ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararına misilleme olarak ilk yaptırım teklifinde bulunda.

16 Aralık 2017 Cumartesi 17:50
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ABD’nin canını acıtacak teklif

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye’nin bütün uyarısına rağmen ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararına misilleme olarak ilk yaptırımın Türkiye’de yıllardır yerleşik bulunan ve 1.5 yıldan bu yana denetimsiz Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) üreten Okyanus ötesinin ABD’li şirketine uygulanması önerisinde bulundu.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye yüzde 65'lik Ortadoğu şeker pazarını elinde tutuyor. Bu ABD menşeli firmanın asıl kavgası Ortadoğu’daki bu doğal şeker pazarını NBŞ pazarına dönüştürebilmek. NBŞ kotasının her yıl AB ülkeleri seviyesinin çok üzerinde artırılması sebebiyle bundan en çok çıkar sağlayan ülke ABD oldu.”

YENİ MESAJ/ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ABDIsa Gök
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