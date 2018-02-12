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Abdülhamid’in torunlarına 'vatandaşlık' sözü

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:49
Abdülhamid’in torunlarına 'vatandaşlık' sözü

Çavuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2. Abdülhamid’in vefatının 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzere İstanbul’da bulunan Osmanlı Hanedanı ailesiyle kahvaltıda bir araya geldi.

Sultan Abdülhamid’in torunlarıyla bir araya gelmek için bundan sonra da programlar düzenleneceğini kaydeden Çavuşoğlu, Vatandaşlık olmayanlara da vatandaşlık vermek isteriz. Türk vatandaşlığı olmayan ama almak isteyen biri varsa elbette Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, bu konuyla bizzat ilgileneceğim” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 12.02.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
VatandaşlıkAbdülhamid
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