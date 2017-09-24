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Aç kalan çocuklar mahalleliyi ağlattı

Adana'da eşi evi terk eden Suriye uyruklu baba, yanına bir evladını alarak en büyüğü 10 yaşındaki 4 çocuğunu evde yalnız bırakıp kayıplara karıştı. Polis tarafından karınları doyurulan 4 çocuğun dramı mahalleliyi bile ağlattı

24 Eylül 2017 Pazar 17:03
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Aç kalan çocuklar mahalleliyi ağlattı

Adana'da eşi evi terk eden Suriye uyruklu baba, yanına bir evladını alarak, en büyüğü 10 yaşındaki 4 çocuğunu evde yalnız bırakıp kayıplara karıştı. Olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi.

ddiaya göre, Nur (47) ve Ahmet Elşaban (49) çifti Suriye'deki savaştan kaçıp 5 çocuğuyla birlikte Halep'ten Adana'ya geldi. Adana'da Yenibey Mahallesi'nde yaşamaya başlayan çiftlerden Nur Elşaban geçtiğimiz günlerde eşini ve 5 çocuğunu terk edip gitti. Bunun üzerine baba Elşaban da en küçüğü 2 en büyüğü 10 yaşında olan çocuklarını eve bırakıp çalışmaya gitmek zorunda kaldı. Baba Elşaban dün de yanına Emad Elşaban'ı (9) alıp Hasne (7), Hasan (8), Muhammet (2) ve Sidra Elşaban'ı (10) evde bırakıp kayıplara karıştı.

Evde aç kalan çocuklar bir süre sonra ağlamaya başladı. Bu durumu gören mahalleli durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen zırhlı yunus ekipleri çocukların pislik içinde olan bir evde tek başlarına kaldığını görünce çocuk şube müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Polis, ağlayan çocuklara, bakkaldan yiyecek alıp kendi elleriyle hazırlayıp yemeleri için verdi. Bu sırada çocukların bu dramını gören mahalleli bir kadın da gözyaşlarına boğuldu. Genç kadın çocukların durumuna çok üzüldüğünü, bu nedenle ağladığını söylerken, başka bir kadın ise küçük çocuğun kendisine verilmesi halinde bakabileceğini söyledi. Polis bir taraftan da babaya ulaşmaya çalıştı. Ancak kaldıkları ortam çok sağlıksız olduğu için çocuk polisi 4 çocuğu evden alıp emniyet müdürlüğüne götürdü. Çocuklar götürülürken de korkup ağladı. HABER MERKEZİ

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