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Acemi kasaplara göz açtırılmayacak

Adana’da Kurban Bayramı’nda kaçak kurban kesimi yaparak hem halk sağlığını tehdit eden hem de hayvanlara eziyet çektirenlerle mücadele etmek için gizli 'acemi kasap timi’ kuruldu

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:35
Acemi kasaplara göz açtırılmayacak

Kurban Bayramı’nda kaçak kesim yapan acemi kasaplar ile kaçak kıyma çekenlerle mücadele etmek için Adana’da Kasapçılar Odası tarafından gizli acemi kasap timi kuruldu. Tim, mahalle mahalle gezip kaçak kesim yapanları tespit ederek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak.

Adana Kasapçılar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, önceki sene kurulan timin faydalı olamadığını, operasyonların düzenleneceği yerleri tanıdıklarına sızdırdıklarını söyledi.

Bu kez bilgilerin sızdırılma ihtimalini ortadan kaldırmak için güvendikleri kişilerle gizli bir acemi kasap timi kurduklarını belirten Yağmur, “Gizli acemi kasap timi bize Whatsapp üzerinden ulaşarak kaçak kesim yapan ya da kıyma makinesi çalıştıranlarla ilgili bilgi verecek, biz de anında arkadaşlarımızla oraya operasyona gideceğiz” dedi.

Kaçak kesim yapan veya kıyma çekenlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte ağır cezalar keseceklerinin altını çizen Yağmur, “Kaçak kıyma çekimi yapanların makinelerine el koyulacak ve 15 bin lira para cezası kesilecek. Gerek görürsek de ilgili kanuna muhalefetten savcılığa başvuracağız” diye konuştu.

Gizli acemi kasap timinin Türkiye’de bir ilk olacağını, bu tim sayesinde Adana’da kasap esnafının artık mağdur edilemeyeceğini belirten Yağmur, “Kesim yapmak isteyenlerin kasap olması, odamıza bağlı olması ve kimlik kartının olması gerekiyor. Bunlar olmazsa milli servetimiz olan derilerimiz heba oluyor, hayvanlara eziyet ediliyor, dini vecibeler yerine getirilmiyor.

Vatandaşlarımızdan da kimlik kartı, yetki belgesi olmayan kasaplara kesim yaptırmamasını öneriyoruz” şeklinde konuştu. Rıdvan Ökmen isimli 43 senelik kasap ise kaçak kesim yapanların yüzünden kasaplığı bırakma noktasına geldiklerini ifade ederek, “Biz insanlara kasap olduğumuzu inandıramıyoruz.

Eline bıçağı alan herkes koyun kesiyor, mundar ediyor, bizi de zan altında bırakıyorlar. İnsanlar da bize güvenmiyor. Vatandaşların kaçak kesim yaptırmaması lazım” dedi.

İHA

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