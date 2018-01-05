Acı haber sınırdan geldi

Akpınar’ın izinde olduğu kardeşi Muhammed Akpınar ise dün Diyarbakır’da görev yaptığı birliğine uğurlanmıştı. Irak'ın kuzeyindeki Kaniraş bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak operasyonuna katılan Er Adem Akpınar, ayağı kayarak düştüğü sırada elinde taşıdığı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurularak şehit oldu.

Er Adem Akpınar’ın acı haberi Erzincan’ın Akşemsettin Mahallesi’nde ikamet eden ailesine Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar tarafından verildi. Şehadet haberinin alınması üzerine baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Öte yandan Şehit Adem Akpınar’ın izinde olduğu kardeşi Muhammed Akpınar bugün Diyarbakır’da görev yaptığı birliğine uğurlanmıştı. Er Adem Akpınar’ın Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki 9’uncu Komando Tugay Komutanlığında görevli olduğu, evli ve 6 aylık çocuğu olduğu öğrenildi.

İHA