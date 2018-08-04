Acı haberler peş peşe geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yolu tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu yaralanan Gaziantep’in Nizip ilçesi nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz (26), tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler, zırhlı aracın geçişi sırasında, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisler ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari'ye sevk edildi.

Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Gaziantep nüfusuna kayıtlı, tarih öğretmenliği bölümünden mezun şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın öğretmenlik mesleğini bırakıp polis olduğu ve 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

Şehit polis Yılmaz’ın nişanlı olduğu ve şehit olmasaydı 1 ay sonra düğünü olacağı öğrenildi. Şehit Yılmaz'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip yapılan törenin ardından memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde toprağa verildi.

Bir şehit ateşi de Denizli'ye düştü

Öte yandan Hakkari’nin Yükseova ilçesinde görev yaptığı birliğinde nöbet kulübesinden düşerek ağır yaralanan Denizlili özel harekat polisi Mehmet Ali Doğan da, 1,5 aydır tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.

Hakkari’nin Yükseova ilçesinde özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet Ali Doğan, 1,5 ay önce görev yaptığı birliğinde nöbet kulübesinden düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) tedavi altına alınan Doğan, yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehidin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde bulunan ailesine acı haberi sabah saatlerinde verildi.

Sabah 06.00 sıralarında şehit olan Doğan, savcılık raporunun ardından saat 11.00’de Çardak Havalimanı’na getirildi. Şehidin cenazesi, Çınar Yeni Cami’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’a defnedildi.

HABER MERKEZİ