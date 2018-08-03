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Açık balkonlardan giren hırsızlar yakalandı

İstanbul'da açık balkon kapısı ve pencerelerden evlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 16:58
Açık balkonlardan giren hırsızlar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaz ayalarında artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy ve Maltepe'de benzer yöntemle hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler,  emniyette hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerinin 24 Temmuz'da Kadıköy'de düzenlediği operasyonda, Süleyman E. (23), Ömer Ç. (24) ve B.Ç (16) yakalandı. Yaşı küçük olan şüpheli B.Ç, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6 cep telefonu, kol saati ve hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin gece saatlerinde yaya olarak gezdikleri sokaklarda, açık bırakılan balkon kapısı ve pencerelerden evlere girdikleri görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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