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Açık unutulan elektrikli ısıtıcı evi yaktı 

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir haftadır çalışır vaziyette unutulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

25 Ocak 2018 Perşembe 17:10
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Açık unutulan elektrikli ısıtıcı evi yaktı 

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak’ta meydana geldi. Besime H., bin hafta önce Samsun'da oturan kızının yanına gitti. Bu sırada açık unutulan elektrikli ısıtıcı dün yangın çıkardı.

Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, evin salon kısmında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Merdiven yardımıyla evin balkonuna ulaşan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangında, evin salon kısmının büyük bir bölümü yandı. Daha sonra olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının açık unutulan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tespit edildi.
İHA

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KocaeliİzmitElektrikliısıtıcıIftaiye
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