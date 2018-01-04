Acılı anne çocuklarının tabutunu omuzunda taşıdı

Acılı anne Dilek Y. çocuklarının Türk bayrağına sarılı tabutlarını omuzunda taşırken, gözyaşlarına boğuldu. Maltepe'de cinnet getiren Ali Y. isimli şahıs, kızları Elif ve Hira’yı pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etmişti.

Elif Mina (4) ve Miray Hira (2) için Sancaktepe Yenidoğan Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. İki minik kızın cenazelerinin bulunduğu tabuta Türk bayrağı sarıldı. Anne Dilek Y. kızlarının tabutunu omuzlayarak, musalla taşına kadar taşıdı. Acılı anne kızlarının tabutu başında sinir krizi geçirirken, bu durumu gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA