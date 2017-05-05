Açlık sınırı bin 725 TL

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Nisan ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının bin 725,18 TL, yoksulluk sınırının ise 4 bin 715,65 TL olarak tespit edildiği bildirildi. Araştırmaya göre Nisan ayında Mart ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,49’luk bir düşüş yaşandı. Nisan ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 61,03 artışla domates, yüzde 29,33 artışla patates, yüzde 20,18 artışla portakal, yüzde 17,33 artışla muzda oldu.

Nisan ayında Mart ayına göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 5,44’lük bir artış gözlendiği bildirilen araştırmada, giyim madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 21,21 artışla elbise, yüzde 19,97 artışla kadın gömleği, yüzde 19,71 artışla kadın ceketi madde fiyatlarında oldu.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,71’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Mart ayına göre değişimin yüzde 14,53 artışla yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,51 artışla fotoğraf makinesi madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Nisan ayında Mart ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,001’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 0,19 artışla telefon ekipmanları madde fiyatında olduğu gözlendi.