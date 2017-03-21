Açlıktan ölmek üzereydiler

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan bir şebekeyi belirleyerek çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, göçmen kaçakçılığı yapan şebeke teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan tespitler ve takiplerin ardından Şişli ve Fatih'te operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı organizatörleri olduğu belirlenen 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Fatih'teki adrese düzenlenen baskında ise yaklaşık 1 haftadır aç olduğu öğrenilen 10 göçmen kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin euro, 3 adet T.C ikamet izin belgesi, 14 adet farklı ülkelere ait pasaport 11 adet Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı ve 4 adet mağdurlara ait pasaport ele geçirilirken, baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin göçmenlerin bulunduğu adrese çilingir yardımıyla girdikleri görülüyor. Bir polis memurunun tercüman aracılığıyla göçmenlere hitap ettiği görülüyor. Polis memurunun konuşmasının ardından bir göçmenin ağlayarak polise sarılması ise dikkat çekti. Göçmenler polis gözetiminde işlemlerinin yapılması için çeşitli polis merkezlerine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli ise sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan R.Ş. (44), T.N.T. (25), F.W. (46) ve J.S. (31) isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA