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Adana'da asansör faciası

Adana'nın Kozan ilçesinde, eşiyle bindiği kendi yaptıkları asansörün düşmesi sonucu yaralanan engelli vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

07 Ocak 2018 Pazar 17:08
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Adana'da asansör faciası

Olay, Çanaklı Mahallesi Çanaklı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yolu üzerindeki üç katlı müstakil binada meydana geldi. Hatice Demiryürek ve engelli eşi Ali Demiryürek evlerinin üçüncü katına çıkmak üzere kendi imkanları ile yaptırdıkları "kafes" olarak tabir edilen asansöre bindi.

Ali Demiryürek tekerlekli sandalyesi ile eşi ise ayakta bindikleri asansör ile evlerinin üçüncü katına çıktıkları anda halatın kopması sonucu üçüncü kattan zemine düştü. Yaralanan çift Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ali Demiryürek Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine, eşi Hatice Demiryürek ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Ali Demiryürek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Hatice Demiryürek’in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKozanAsansörVatandaşHastane
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