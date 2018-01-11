Adana'da çete operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin çete kurup yağma ve tefecilik yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, 3 ay boyunca yaptıkları teknik ve fiziki takibinin ardından zanlıların evlerine operasyon düzenledi.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda biri kadın 12 kişi gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) götürüldü.

İHA



