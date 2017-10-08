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Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

08 Ekim 2017 Pazar 17:06
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Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü

Olay Yüreğir ilçesi, Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm Savan, Fahri Tan ve Erkan Bakırcı gece yarısı yolda yürürken kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, Savan ve Tan olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Bakırcı ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada, ölenlerin yakınları olay yerine gelerek, sinir krizi geçirdi. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. İHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahYaralı
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