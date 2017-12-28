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Adana'da skandal görüntü

Adana'da bir gölette, çok sayıda hayvan kemiği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, at ve eşeğe ait olduğu belirlenen kemiklerle ilgili inceleme başlattı

28 Aralık 2017 Perşembe 16:58
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Adana'da skandal görüntü

Adana'da su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri bulundu. Adana'da sık sık at ve eşek operasyonu yapılan Yüreğir ilçesi, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri görenleri hayrete düşürdü.

At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de çok kötü bir koku yayıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, at ve eşeklerin yanı sıra köpek ve kedilerin de kesildiğini belirterek, "Bunlar her yere satılıyor. Artık Adana'da et yemeye korkar hale geldik.

Buna bir çare bulunsun" dedi. Olay yerine gelen basın mensupları da elleriyle ağız ve burunlarını kapatarak çekim yapmak zorunda kaldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaGöletHayvanGıdaTarımAtEşegeKemik
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