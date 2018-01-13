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Adana'da zehir tacirlerine büyük darbe

Adana'da 2017 yılında yapılan operasyonlarda toplam 48 milyon 616 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi, bin 80 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen tonlarca uyuşturucu maddeden 9 milyon 734 bin 764 doz kullanılabileceği öğrenildi

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:44
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Adana'da zehir tacirlerine büyük darbe

Adana'da 2017 yılında düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 48 milyon 616 lirayı bulan uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerden 9 milyon 734 bin 764 doz kullanılabileceği öğrenildi.

Kentte 2016 yılında göreve başlayan Emniyet Müdürü Osman Ak'ın uyuşturucuya karşı yoğunlaştırdığı mücadelesi ve 28 Ağustos 2017'de bayrağı devralan Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın kararlı operasyonlarıyla Adana'da 2017 yılında 2 bin 566 olayda gözaltına alınan 4 bin 363 kişiden bin 80'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2017 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri tarafından havadan ve karadan yapılan operasyonlarda toplam 22 bin 931 kök Hint keneviri, 4 ton 43 bin gram esrar, 238 kilo 539 gram eroin, 137 bin 424 adet uyarıcı hap, 1 kilo 31 gram kokain, 1 kilo 623 gram metamfetamin, 10 karton LSD ele geçirildi. Çok sayıda Hint keneviri tarlası ve laboratuvarı derdest edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin piyasa değerinin 48 milyon 616 bin TL olduğu anlaşılırken bu maddelerden 9 milyon 734 bin 764 doz kullanılabileceği öğrenildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Adana2017OperasyonUyuşturucuMadde
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