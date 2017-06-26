Adana'na facia 4 ÖLÜ

Adana 'nın Aladağ ilçesinde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Olay, önceki gün Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası 'nda meydana geldi. Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda meydana meydana gelen olayda hamile olduğu belirtilen Serpil Kurt, foseptik çukuruna düştü. Serpil Kurt’un düştüğünü gören akrabaları Harun Cihan (37), Cihat Cihan (33) ve Erol Köse (54) hamile kadının yardımına koştu. Kurt’u çıkarmak isteyen 3 yakını da çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla jandarma, çukura düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ölen 4 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere askeri helikopter ile Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesetleri itfaiye çıkardı

Çukura inen itfaiye ekipleri, Serpil Kurt, Erol Köse ve Cihat ve Harun Cihan kardeşleri yukarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, İl Jandarma Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterle yayladan alınarak, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Meydan Yaylası'na giderek, olayla ilgili bilgi aldı.

Metan gazı üzerinde duruluyor

Serpil Kurt ile kendisini kurtarma yalışan 3 kişinin metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirilirken çevik kuvvet polisleri de yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu sırada ölenlerin yakınları ise gözyaşlarına boğulurken, bir genç kız, “Annem bırakma bizi, gidemezsin” diye feryat etti. Cenazeler otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.



Hamile olduğu bildirilen Serpil Kurt'un cenazesi İmamoğlu ilçesinde Harun Cihan ve Cihat Cihan'ın cenazeleri ise Adana'da toprağa verilecek.