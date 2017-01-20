Adana’da IŞİD operasyonu

Tutuklanan zanlılar arasında, terör örgütü IŞİD’in propaganda amacıyla internet üzerinden yayınlandığı görüntülerde Türkiye’ye yönelik tehditlerde bulunan terör örgütü üyesi Hasan Aydın’ın ağabeyleri Recep Aydın ve Remzi Aydın’ın yer aldığı, teröristin diğer ağabeyinin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi. Şüphelilerden 9’unun ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık’ta terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. AA

Adana’da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 31 zanlıdan 8’i tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık’ta terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 40 zanlıdan 31’inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan 8’i tutuklandı. Zanlılardan 3’üne ev hapsi cezası verilirken, 15’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 Suriye uyruklu şüpheli ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.