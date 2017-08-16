Adana’da jet-ski faciası İstanbul’dan Adana’ya jet-ski tamirine gelen bir kişi, tamir ettiği jet-ski ile gölde gezerken düşerek hayatını kaybetti

İstanbul’dan Adana’ya jet-ski tamirine gelen bir kişi, tamir ettiği jet-ski ile gölde gezerken düşerek hayatını kaybetti. Olay, Çukurova ilçesinde meydana geldi. İstanbul’da jet-ski servisinde çalışan Mesut Kaya (23) Adana’da bujilerinde problem olan jet-skiyi tamir etmek için geldi. Adana Yelken Kulübü'ndeki jet-skinin bujisini tamir eden Kaya, deneme yapmak için Seyhan Baraj Gölü'nde gezintiye çıktı. Bir süre deneme yapan Kaya, jet-skiyi kendi etrafında 360 derece döndürürken dengesini kaybedip göle düştü. Üzerinde can yeleği olmayan ve halat bulunmayan Kaya, yüzme bilmediği için ‘imdat’ diye bağırarak yardım istedi. Ancak göl ortasında olduğu için kimse yardım edemedi. Kaya, kısa sürede gölde battı. Vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler göle gelip arama başlattı. Yaklaşık 30 dakika sonra gölden çıkartılan Kaya, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. İHA