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Adana’da kaçakçılara darbe

Adana’da yapılan 5 ayrı operasyonda 36 bin 980 paket kaçak sigara ve 144 paket kaçak çay ele geçirildi

03 Şubat 2018 Cumartesi 17:01
Adana’da kaçakçılara darbe

Adana'da yapılan 5 ayrı operasyonda 36 bin 980 paket kaçak sigara 144 paket kaçak çay ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önüne geçmek için 5 ayrı operasyon yaptı.

Polisin ev, otomobil, kamyonet ve şehirler arası yolcu otobüsüne yaptığı aramada gizlenmiş halde 36 bin 980 paket kaçak sigara ve 144 paket kaçak çay ele geçirildi. Operasyonlarda kaçak çay ve kaçak tütün için özel yetiştirilmiş hassas burunlu köpeklerde kullanıldı.

Köpekler zulalardaki kaçak çay ve sigaraları buldu. Operasyonlarda 2'si Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaOperasyonPaketSİGARAçay
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