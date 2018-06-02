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Adana’da torbacılara göz açtırılmıyor

Adana’da 1-31 Mayıs tarihleri arasında narkotik ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 381 torbacıdan 76’sı tutuklanırken, 107 kilo 490 gram esrar, 288 gram bonzai, 23 gram kokain ve 353 bin 388 adet uyuşturucu hap ile birlikte 265 kök Hint keneviri ele geçirildi

02 Haziran 2018 Cumartesi 17:00
Adana’da torbacılara göz açtırılmıyor

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın, "Gençliğimizi ve geleceğimizi çalmaya çalışan zehir tacirlerinin kökünü kazıyınca kadar mücadelemiz sürecek" sözünün ardından, kent genelindeki uyuşturucu operasyonları da hız kazandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcıları ve onlara uyuşturucu temin edenlere yönelik ardı ardına şok baskınlar gerçekleştirdi.

1-31 Mayıs tarihleri arasında merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam’a bağlı 77 ayrı mahallede ardı ardına düzenlenen operasyonlarda 381 torbacı kıskıvrak yakalandı. Narkotik dedektör köpeklerinin de yardımıyla ev ve iş yerlerinin yanı sıra araçlarda yapılan aramalarda da 107 kilo 490 gram esrar, 288 gram bonzai, 23 gram kokain ve 353 bin 388 adet uyuşturucu hap ile birlikte 265 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Söz konusu operasyonlarda aynı zamanda küçük bir cephanelik de ortaya çıktı. Zehir tacirlerinin zulalara sakladığı 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, yine uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 22 bin 575 lira nakit paraya da el konuldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 381 zanlıdan 76’sı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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