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Adeta savaş alanı gibi

Kayseri’nin İncesu ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin mahkeme olay yerinde keşif yaptı. Keşifte evin kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığı görülürken, mermilerle zarar gören duvarlarda ‘katillerin evi’ yazıları kan dondurdu

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:01
Adeta savaş alanı gibi

4 Temmuz 2017’de İncesu ilçesi Ötebatan Mahallesi’nde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı, sopalı, taşlı kavga çıktı. Kavgada mahalle muhtarı Bekir S. (40) ile amcası Mustafa S. (55) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına H.H.T, M.T, Z.T. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Temmuz’da görülen davadan sonra mahkeme heyeti keşif yapılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyetinin yaptığı keşifte olayın yaşandığı evin kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığı, duvarlara ‘katillerin evi’, ‘kalleşlik evi’, yazıları kan dondurdu. Duvarlarda, evin bahçesindeki otomobilde ve ağaçlarda çok sayıda mermi izleri dehşetin görüntülerini gün yüzüne çıkarırken, kundaklanan evin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Mahkeme, silahlarla atış mesafelerini bilirkişiler ile ölçerek, dosyaya koydu.

Öte yandan M.T, Z.T, M.T. ve H.H.T.’nin avukatı Gökmen Döner İncesu, Cumhuriyet Başsavcılığına 17 kişi hakkında verdiği şikayet dilekçesi verdi. Döner, dilekçesinde "Mezra içerisinde meydana gelen güvenlik zafiyeti sonucunda 15.07.2017 tarihinde müvekkil/müşteki M.T, M.T, H.H.T. ve Z.T. ile mağdur babalarına ait mesken, ahır, samanlık ve müştemilatı ait, 9 adet ev ve evlere ait bütün müştemilatı, ahır içerisinde bulunan hayvanlara ait yem ve saman ile harman yerinde bulunan hububatları saat 19.00 sularında (gündüz vakti) kundaklanmış, bu kundaklama olayına ilişkin soruşturma ise faili meçhul olarak devam etmektedir" dedi.

Döner, 17 kişi hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması için, iddianame tanzim olunması, tanzim olunan iddianamenin hukuki ve fiili bağlantı olması, seri yargılama, delil analizi, yargılamanın bütünlüğü de dikkate alınarak Kayseri 5.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/115 esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesini istedi.
İHA

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