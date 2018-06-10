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Adil Öksüz'ün baldızı müebbetle yargılanacak

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada darbe girişiminin ‘kara kutusu’ olarak gösterilen firari Adil Öksüz’ün baldızı Belkıs Nur Tetik hakkında ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi  

10 Haziran 2018 Pazar 17:35
Adil Öksüz'ün baldızı müebbetle yargılanacak

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 15 Temmuz darbe girişiminin ‘kara kutusu’ olarak gösterilen ve 'Hava kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz’ün baldızı Belkıs Nur Tetik hakkında ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik, 8 Eylül 2016 tarihinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonraki gün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanık Belkıs Nur Tetik, 3 Kasım'da tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki ifadesinin ardından salıverilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ‘kara kutusu’ olarak gösterilen Adil Öksüz’ün baldızı tutuksuz sanık Belkıs Nur Tetik hakkında hazırlanan 9 sayfalık iddianame üzerindeki inceleme Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tamamlandı.

Belkıs Nur Tetik hakkında "Anayasa'yı İhlal" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. 12 Haziran Salı günü başlayacak dava Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
İHA

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