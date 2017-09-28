Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü

Diyarbakır karayolunun 12'nci kilometresi Kahta Çayı yakınlarında Deniz Çelebi (43) yönetimindeki 02 FY 739 plakalı otomobil ile Mahmut B. yönetimindeki 02 KH 708 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı sürücüler Deniz Çelebi ve Mahmut B. Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Deniz Çelebi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.