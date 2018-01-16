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Adliye binasından atlayan şahıs hayatını kaybetti

Batman’da önceki gün hırsızlık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra elleri kelepçeli bir şekilde 3’üncü kattan atlayan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

16 Ocak 2018 Salı 16:54
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Adliye binasından atlayan şahıs hayatını kaybetti

Batman’da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. (35) adlı şahıs, pazartesi günü Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan M.A., hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklandığı öğrenen M.A., elleri kelepçeli bir şekilde, adliyenin 3’üncü katından atladı. Sert zemine çakılan M.A., çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan M.A., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İHA

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BatmanMahkemeHırsızlıkKelepçeliHastane
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