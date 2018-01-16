Adliye binasından atlayan şahıs hayatını kaybetti

Batman’da önceki gün hırsızlık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra elleri kelepçeli bir şekilde 3’üncü kattan atlayan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti