Adliye önünde eski koca dehşeti

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde şiddet gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmak için adliyeye giden kadın, eski eşi tarafından silahla vuruldu. Olayda kadınla birlikte 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Vesile D. isimli kadın şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir süre önce eşi Mustafa A’dan boşandı. Ailesinde kalmaya başlayan Vesile D., iddiaya göre Şarkikaraağaç ilçesinde çiftçilik yapan eski eşi tarafından eve geri dönmesi için tehdit edildi. Eski eşin, tehditlerini sürdürmesi üzerine Vesile D., üvey ağabeyi Hüseyin G. ile oğlu Ali G. ile birlikte Yalvaç Adliyesine giderek suç duyurusunda bulunmak istedi. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığına gelen Vesile D., burada kendisini bekleyen eski eşiyle karşılaştı. İkili arasındaki tartışma büyüyünce Mustafa A., tabancasını çekerek eski eşine ateş etmek istedi. Hüseyin G., bu sırada kız kardeşinin önüne geçerek kendisini siper etti. Ateş eden Mustafa A, eski eşini, Hüseyin G’yi ve oğlunu yaraladı.

Sivil ekibin otosuna sığındı

Silah sesleri üzerine bölgede devriye görevi yapan 2 sivil polis olay yerine geldi. Vesile D., bu sırada kaçarak sivil ekibin otosuna sığındı. Mustafa A., bu kez de eski eşine ve polislere ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar araca isabet ederken polis, 10 dakika süren çatışma sonrası Mustafa A.’yı karnından vurup yaralı olarak yakaladı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi yönlendirilirken, takviye ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar Yalvaç Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, ağır yaralı olan Mustafa A, Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vesile D., ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İHA