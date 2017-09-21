Kavgada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silah seslerinin duyulması üzerine adliyede herkes kendini yere attı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle 7 kişi gözaltına alınırken bir kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kavganın kimler arasında çıktığı henüz belirlenemezken, polis soruşturma başlattı.
Adliye önünde silahlı çatışma
İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kavganın ardından 7 kişi gözaltına alınırken, bazı saldırganların kemerlerini çıkararak karşı gruba saldırmaya çalıştığı görüldü
21 Eylül 2017 Perşembe 16:26
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