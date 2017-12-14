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Ağaca ateş eden kişi hakkında yasal işlem

Kocaeli'de pompalı tüfekle ağaçlara ateş açarak gövdelerini parçalayan A.K. adlı şahıs hakkında Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü hazırladığı şikayet dilekçesini, Cumhuriyet Savcılığı'na teslim etti

14 Aralık 2017 Perşembe 17:07
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Ağaca ateş eden kişi hakkında yasal işlem

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde ağaçlara pompalı tüfekle ateş ederek zarar veren A.K. adlı şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçesi verdi. Müdürlük tarafından hazırlanan dilekçede ise şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan ve sonrasında ulusal, yerel ve sosyal medyada haber olan bir video yayınlanmıştır.

Paylaşılan videonun içeriğinde, olayın Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Yuvacık Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında gerçekleştiği anlaşılmıştır. Video, içeriği gereği, gerek sivil toplum kuruluşlarınca, gerek vatandaşlarımızca tepkiyle karşılanmıştır.

Sebep konu ile ilişkili kamuoyu açıklaması yapılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. Kurum sorumluluğu gereği bu ve benzeri davranışlara asla sessiz kalmayıp müsamaha göstermediğimizi özellikle ifade etmek isteriz.

Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu hassasiyet bizleri mutlu etmiş; ormanların korunması ve orman suçlarıyla mücadele hususunda azmimizi arttırmıştır.

Orman İşletme Şefliğimiz tarafından, pompalı tüfekle ateş ederek 1 adet ağacın hayatiyetini kaybetmesine sebep olan şüpheli hakkında Orman Kanunu’nun 14. Maddesi’ne muhalefet suçundan 11.12.2017 tarihinde tutanak düzenlenip, Cumhuriyet Savcılığı’na tevdi edilmiştir."
İHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliTüfekAğaçGövdeGölcük Orman İşletme MüdürlüğüCumhuriyet Savcılığı
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