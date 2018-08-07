Ağaoğlu'nun 200 milyon dolar borcu var

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, şu anda bilanço büyüklüklerinin 17 milyar lira olduğunu belirterek, "İstanbul'da Uluslararası İstanbul Finans Merkezi'ni yapıyoruz Orada ciddi yatırım yaptık, orası biraz aksadı. Onun finansal yükünü taşıyoruz ama benim tüm borcum finans merkezine yatırdığım paranın yarısı bile değil. Orada yaklaşık 400 milyon lira borç kapattık. Ben hep özkaynakla çalışan bir şirketiz" dedi.

Toplam borcunun yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu belirten Ağaoğlu, yurt dışında 1 mal varlığı olmadığını savundu.

İstanbul'da şirketin Bodrum yapmayı planaldığı projesinin tanıtımında konuşan Ağaoğlu, dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret ederek, "Dünyanın da Türkiye'nin de güllük gülistanlık olmadığını zaten biliyoruz. Binlerce çalışanımız var.Gerekirse bazı varlıklarımızı satıp hayatımızı devam ettirme yönünde işimizi en iyi şekilde yapıp ekonomiye katkı sağlama noktasında elimizden geleni yaparız. Ekonominin, çarkların dönmesi lazım" dedi.

AA