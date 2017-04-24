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Ağır ceza hakimi rüşvetten tutuklandı

Rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A ile avukat S.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

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Ağır ceza hakimi rüşvetten tutuklandı
Sulh ceza hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında para istediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve bu kapsamda bir avukatlık bürosunda rüşvet alırken suçüstü yapılarak gözaltına alınan İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ile avukat S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, ifadeleri alınan H.A. ve S.B, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, hakim H.A. ile avukat S.B'nin "rüşvet almak ve vermek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Bir avukat tarafından yapılan ihbarın değerlendirilmesi sonucunda, İstanbul Anadolu 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan H.A hakkında, sulh ceza hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında para istediği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında alınan teknik takip ve izleme kararları uyarınca, önceden seri numarası alınmış 50 bin doların müşteki tarafından Pendik'teki bir avukatlık bürosunda tesliminin ardından, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ile avukat S.B. suç üstü hükümleri gereğince gözaltına alınmıştı. AA



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