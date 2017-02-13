Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklandı

FETÖ duruşmasına bakarken HSYK tarafından gelen açıklama ile duruşma esnasında açığa alınan mahkeme başkanı Ankara’da tutuklandı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 14:03
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklandı
FETÖ duruşmasına bakarken HSYK tarafından gelen açıklama ile duruşma esnasında açığa alınan mahkeme başkanı Ankara’da tutuklandı. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bylock programı kullandığı ileri sürülen mahkeme başkanı F.M.A., kamu görevlilerinin duruşmaları esnasında açığa alındığını öğrenmişti. MİT Tırları soruşturmaları kapsamında FETÖ’cü hakim ve savcıları tutuklayan hakim olarak kamuoyunda bilinen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A.’nın kayın babası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye gittiği ve Ankara'da tutuklama kararına istinaden yakalandığı öğrenildi. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı bylock soruşturması kapsamında açığa alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise adli kontrol şartına itiraz etmişti. İHA


Anahtar Kelimeler:
FetöHsykFETÖ/PDY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  
Kızgın koca dehşet saçtı
Kızgın koca dehşet saçtı
Babanın kalbi dayanmadı
Babanın kalbi dayanmadı
Yüzmek isterken ölüyordu
Yüzmek isterken ölüyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim