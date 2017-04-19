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Ağrı'da bir asker şehit oldu

Doğubayazıt'ta PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

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Ağrı'da bir asker şehit oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

İlçenin Gürbulak mevkii Karaburun köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda, yolda mayın arama faaliyeti yürüten bir asker ağır yaralandı.

Yaralı asker, kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Kadir Bahçe'nin Erciş Aşağı TOKİ Sahil Kent Mahallesi'ndeki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Bahçe'nin şehadet haberini alan yakınları, ağıtların yükseldiği şehidin baba evine akın etti. Baba evine dev Türk Bayrağı asıldı.
Şehit Uzman Çavuş Kadir Bahçe'nin bugün öğle namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

AA

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