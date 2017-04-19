Ağrı'da bir asker şehit oldu Doğubayazıt'ta PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

19 Nisan 2017 Çarşamba 07:17 Bu haber kez okundu.