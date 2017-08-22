Ahırda 200 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesine bağlı Yelkaya köyü Kocakaya mezrasında bir şahsın evinde ve ahırında uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli B.Y. yakalanırken, ev ve ahırda arama yapıldı. Yapılan aramada ahırda kurutulmaya bırakılmış 200 kilo 500 gram kubar esrar, evde ise 1 adet tabanca, 2 adet tüfek ele geçirildi.
Şüpheli B.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Öte yandan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 756 kilo 627,4 gram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20-21 Ağustos tarihlerinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda 4 ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında bir kamyonda arama yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Arama neticesinde 415 kilo 460 gram kubar esrar maddesi, bir tırın üzerine yüklenmiş iş makinesinin bölmelerine zulalanmış halde 81 kilo 300 gram kubar esrar maddesi, Bağlar ilçesinde bir ikamette yapılan arama neticesinde ise 259 kilo 540 gram kubar esrar maddesi olmak üzere toplamda 756 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Belirtilen üç olayla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır” denildi. İHA