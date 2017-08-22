Ahırda 200 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesine bağlı Yelkaya köyü Kocakaya mezrasında bir şahsın evinde ve ahırında uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli B.Y. yakalanırken, ev ve ahırda arama yapıldı. Yapılan aramada ahırda kurutulmaya bırakılmış 200 kilo 500 gram kubar esrar, evde ise 1 adet tabanca, 2 adet tüfek ele geçirildi.

Şüpheli B.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 756 kilo 627,4 gram esrar ele geçirildi.