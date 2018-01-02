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Ahşap bina alev alev yandı 

Üsküdar’da 3 katlı ahşap bir binada elektrikli sobadan yangın çıktı

02 Ocak 2018 Salı 17:20
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Ahşap bina alev alev yandı 

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alev alev yanan ahşap bina itfaiyenin müdahalesi sırasında kısmen çöktü. Kuzguncuk Tomrukağası Sokak içerisindeki Fatma Duru isimli yaşlı bir kadının yaşadığı 3 katlı ahşap binada elektrikli sobadan yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan Fatma Duru, komşuları tarafından binadan çıkarılarak çevredeki bir başka eve götürülürken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler,  binanın ahşap olması ve içten yanması nedeniyle yangına güçlükle müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren müdahale sırasında ahşap bina kısmi olarak çöktü. Bu çökme anı ise kameralar tarafından görüntülendi. Uzun süren çalışmaların ardından alevler binanın bitişiğindeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayı gören vatandaşlar, “Binada kardeşim kalıyordu.

Buraya doğalgaz verilmediği için soba kullanıyorlar. Yangında sobadan çıkmış” dedi. Yangının ardından binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarAhşapSobaEletrik
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