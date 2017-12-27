Aile hekimi kazada hayatını kaybetti 

Kaza, sabah saatlerinde Cihanbeyli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametine giden Hızır Y. idaresindeki 42 R 8780 plakalı pancar yüklü tıra, önce yoğun sis ve buzlanmanın olduğu yolda arkadan gelen Adem Ö. idaresindeki 34 AZ 0446 plakalı pikap çarptı.

Bu sırada Mevlüt Yılmaz (45) idaresindeki 42 J 8228 plakalı otomobil de tıra çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Mevlüt Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan pikap sürücüsü Adem Ö. ile araçta bulunan Murat Ü. olay yerine sevk edilen ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mevlüt Yılmaz’ın Yeniceoba Entegre Devlet Hastanesinde aile hekimi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Doktor Yılmaz’ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Tır şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.