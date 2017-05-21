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Ak Parti otobüsü kaza yaptı: 32 YARALI

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, AK Parti 3. Olağanüstü Kongresine partilileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 32 yolcu yaralandı

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Ak Parti otobüsü kaza yaptı: 32 YARALI

İzmir'den AK Parti 3. Olağanüstü Kongresine partilileri taşıyan 35 ZJG plakalı otobüs, Ankara-Eskişehir yolu Gazitepe Alt Geçidi'nin aydınlatmasına çarptı. Kaza sonucu otobüste bulunan 32 kişi yaralandı. Yaralılar Polatlı Devlet hastanesi ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "Şükür can kaybı ve ağır bir yaralanma durumu yok. Otobüs sol taraftan refüje çarpmış. Ben de hastanedeyim. Şu anda yaralılarımız kontrol altında. Ailelerin panik yapmasına gerek yok" dedi. 

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Ak Parti Otobüsü Kaza Yaptı: 32 YARALI
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