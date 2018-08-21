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Akçaabat'ta korkutan yangın

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın mesafede çalılık ve fındık ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, vatandaşların da yardımıyla 4 saatte söndürüldü.

21 Ağustos 2018 Salı 21:29
Akçaabat'ta korkutan yangın

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın mesafede çalılık ve fındık ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın, vatandaşların da yardımıyla 4 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 18:30 sıralarında Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde çalılık ve fındık ağaçlarından oluşan ormanlık alanda çıktı.

Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm makilik zarar gördü.

Son Güncelleme: 22.08.2018 01:06
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