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AKOM: "Metrekareye 122 kilogram yağış kaydedildi”

İstanbul’da etkili olan yağışa ilişkin Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada metrekareye 122 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 21:23
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AKOM: "Metrekareye 122 kilogram yağış kaydedildi”

İstanbul’da etkili olan yağışa ilişkin Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada metrekareye 122 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

İstanbul’da kent hayatını olumsuz etkileyen şiddetli yağışa ilişkin AKOM’dan açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün saat 15.00 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak yağış Kilyos, Sarıyer, Beykoz gibi İstanbul’un kuzey bölgelerini etkisi altına almıştır. Yağış, özellikle boğaz çevresinde 25-90 dakikalık sürelerde etkili olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’ne ait Kilyos AWOS istasyonundan kaydedilen verilere göre yaklaşık 1.5 saatlik süre içerisinde 89 kg yağış, toplamda metrekareye 122 kg yağış kaydedilmiştir. Yağışla birlikte poyraz yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgâr (YSS KÖPRÜSÜ - 67km/s) hava sıcaklıklarının da 18C derecelere kadar gerilemesine neden olmuştur. Yağışlar Kilyos, Sarıyer, Şişli bölgelerinde etkili olmuştur. Bu bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su çekme, yıkama, temizlik, ilaçlama ve mobil büfe hizmeti halen devam etmektedir” denildi.

Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekiplerinin su baskını ve göllenmelere müdahale ettiği aktarılan açıklamada, “Şiddetli yağış nedeniyle FSM karayolu (iki yönlü) ve bağlantı yolları ile Sarıyer sahil yolu ve Baltalimanı Çayırbaşı caddelerinde ulaşımında kısa sürelerle aksamalar yaşanmıştır. Yağışın 1 saat içerisinde kuvvetini yitirmesi ve hafif şekilde Pazar sabah saatlerine kadar il genelinde devam etmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Son Güncelleme: 28.09.2017 00:30
Anahtar Kelimeler:
AKOMİstanbulYağmur
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