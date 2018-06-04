Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99250
ALTIN
191.192
DOLAR
4.5934
STERLİN
6.1160
EURO
5.3688

Akrabasını ayağından vurdu

Bahçelievler’de bir şahıs, alacaklısı olduğu iddia edilen akrabasını ayaklarından vurdu. Yaşı adamın vurulma anı güvenlik kameralarına da yansıdı

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:35
Akrabasını ayağından vurdu

Alacaklısı olduğu akrabasını ayağından vurdu. Olay, geçtiğimiz gün Bahçelievler'de meydana geldi. Erol Keskin isimli zanlı, aralarında alacak verecek meselesi bulunan akrabası Atıf Keskin’i evinden çıktığı sırada takip etmeye başladı. Kısa süren takibin ardından Atıf Keskin’in arkasından gelen saldırgan, yaşlı adamın ayaklarına doğru ateş ederek yaralayıp, kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar yaşlı adamın yardımına koşarak, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada bazı vatandaşlar da saldırganı yakalamak için peşinden koştu ancak başarılı olamadı. Öte yandan yaşlı adamın ve saldırganın daha önce de birbirlerini silahla yaraladıkları ortaya çıktı.

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Atıf Keskin yolda yürürken saldırgan arkasından yaklaşıyor ve ayaklarına doğru ateş ediyor.

Ayağına isabet eden mermiler nedeniyle ilk önce zıplamaya başlayan yaşlı adamın belindeki silah düşüyor. Olay yerinde bulunan bir iş yeri çalışanları da hemen yaşlı adamı içeriye alarak saldırganın peşinden koşuyor. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan iş yeri çalışanları daha sonra sağlık ekiplerine haber veriyor. Sağlık ekipleri de yaşlı adama olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıyor.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müzisyenin cansız bedenine ulaşıldı
Müzisyenin cansız bedenine ulaşıldı
Yaşlı adam ev yangınında can verdi
Yaşlı adam ev yangınında can verdi
Denizde can pazarı
Denizde can pazarı
Motorun başında kalp krizi geçirdi
Motorun başında kalp krizi geçirdi
Kene Kayseri'de can aldı
Kene Kayseri'de can aldı
1 ayda tam 4 can aldı
1 ayda tam 4 can aldı
Antalya’da göçmen faciası
Antalya’da göçmen faciası
3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı  
3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı  
Geceyi tek başına ormanda geçirdi
Geceyi tek başına ormanda geçirdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim